Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда «Зенита» Алекс Пойтресс может выбыть на срок до девяти месяцев — Basketball Sphere

Звезда «Зенита» Алекс Пойтресс может выбыть на срок до девяти месяцев — Basketball Sphere
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний американский центровой Алекс Пойтресс, выступающий за «Зенит», может выбыть на срок от шести до девяти месяцев из-за травмы, полученной в матче Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (82:79), сообщили в издании Basketball Sphere.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 79
Бетсити Парма
Пермский край
Зенит: Фрейзер - 19, Мартюк - 19, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Рэндольф - 7, Пойтресс - 6, Емченко - 6, Карасёв - 5, Земский - 4, Узинский, Кривых, Дулкай
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 19, Сандерс - 13, Картер - 8, Ильницкий - 7, Фирсов - 7, Свинин - 4, Захаров - 2, Якушин, Егоров

«Мы получили эксклюзивную информацию от источников, близких к клубу, о том, что центровой «Зенита» Алекс Пойтресс получил серьёзную травму колена. Несмотря на то что клуб продолжает проводить дополнительные диагностические исследования, первоначальные признаки не внушают оптимизма. Растёт опасение, что травма затронула переднюю крестообразную связку, что может привести к окончанию сезона для него.

В случае, если разрыв связки после МРТ подтвердится, то игрок пропустит от шести до девяти месяцев. Руководство «Зенита» уже готовится к быстрым и агрессивным действиям на трансферном рынке. В клубе понимают, что заменить Алекса будет непросто, однако клуб не намерен проявлять пассивность. План, как мы узнали, состоит в том, чтобы взять центрового, способного немедленно заполнить пробел и укрепить «краску», борясь на щитах, и обеспечить стабильность с обоих концов паркета. «Зениту» нужен игрок, который сможет быстро адаптироваться к системе и сохранить конкурентоспособность команды», — говорится в статье.

Материалы по теме
Красочная развязка между «Зенитом» и «Пармой»! Уверенные победы «Локо» и ЦСКА. Итоги ЕЛ
Красочная развязка между «Зенитом» и «Пармой»! Уверенные победы «Локо» и ЦСКА. Итоги ЕЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android