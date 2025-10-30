Звезда «Зенита» Алекс Пойтресс может выбыть на срок до девяти месяцев — Basketball Sphere

32-летний американский центровой Алекс Пойтресс, выступающий за «Зенит», может выбыть на срок от шести до девяти месяцев из-за травмы, полученной в матче Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (82:79), сообщили в издании Basketball Sphere.

«Мы получили эксклюзивную информацию от источников, близких к клубу, о том, что центровой «Зенита» Алекс Пойтресс получил серьёзную травму колена. Несмотря на то что клуб продолжает проводить дополнительные диагностические исследования, первоначальные признаки не внушают оптимизма. Растёт опасение, что травма затронула переднюю крестообразную связку, что может привести к окончанию сезона для него.

В случае, если разрыв связки после МРТ подтвердится, то игрок пропустит от шести до девяти месяцев. Руководство «Зенита» уже готовится к быстрым и агрессивным действиям на трансферном рынке. В клубе понимают, что заменить Алекса будет непросто, однако клуб не намерен проявлять пассивность. План, как мы узнали, состоит в том, чтобы взять центрового, способного немедленно заполнить пробел и укрепить «краску», борясь на щитах, и обеспечить стабильность с обоих концов паркета. «Зениту» нужен игрок, который сможет быстро адаптироваться к системе и сохранить конкурентоспособность команды», — говорится в статье.