Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Капитан «Зенита» Сергей Карасёв провёл 300-й матч в Единой лиге

Капитан «Зенита» Сергей Карасёв провёл 300-й матч в Единой лиге
Аудио-версия:
32-летний российский профессиональный баскетболист Сергей Карасёв, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда за «Зенит», провёл свой 300-й матч в Единой лиге ВТБ. Юбилейной для Сергея стала встреча с «Бетсити Пармой», которая прошла 29 октября в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 82:79.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 79
Бетсити Парма
Пермский край
Зенит: Фрейзер - 19, Мартюк - 19, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Рэндольф - 7, Пойтресс - 6, Емченко - 6, Карасёв - 5, Земский - 4, Узинский, Кривых, Дулкай
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 19, Сандерс - 13, Картер - 8, Ильницкий - 7, Фирсов - 7, Свинин - 4, Захаров - 2, Якушин, Егоров

Карасёв провёл на паркете чуть менее 23 минут, набрав за это время пять очков, сделав четыре подбора, две передачи и один перехват.

Свой дебют в Единой лиге Карасёв совершил в составе подмосковного «Триумфа», став лучшим молодым игроком в 2013-м. Затем россиянин уехал играть в НБА, а в 2016-м вернулся в Россию, став игроком «Зенита». Затем Карасёв ушёл в «Химки», а потом вновь подписал контракт с санкт-петербургским клубом, за который играет до сих пор.

Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

