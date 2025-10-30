Капитан «Зенита» Сергей Карасёв провёл 300-й матч в Единой лиге

32-летний российский профессиональный баскетболист Сергей Карасёв, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда за «Зенит», провёл свой 300-й матч в Единой лиге ВТБ. Юбилейной для Сергея стала встреча с «Бетсити Пармой», которая прошла 29 октября в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 82:79.

Карасёв провёл на паркете чуть менее 23 минут, набрав за это время пять очков, сделав четыре подбора, две передачи и один перехват.

Свой дебют в Единой лиге Карасёв совершил в составе подмосковного «Триумфа», став лучшим молодым игроком в 2013-м. Затем россиянин уехал играть в НБА, а в 2016-м вернулся в Россию, став игроком «Зенита». Затем Карасёв ушёл в «Химки», а потом вновь подписал контракт с санкт-петербургским клубом, за который играет до сих пор.