«Вот и я не в курсе». Эдвардс отреагировал на новичка «Лейкерс»

24-летний американский звёздный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий на позиции атакующего защитника за клуб НБА «Миннесота Тимбервулвз», во время проигранного матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:116) отреагировал на выступление 23-летнего форварда «озёрников» Джейка Ларэвиа.

Фото: Кадр из трансляции

В четвёртой четверти один из фанатов «Миннесоты» выкрикнул: «Кто там под 12-м номером [в «Лейкерс»] вообще?» На это Эдвардс громко ответил: «Вот и я не в курсе».

Примечательно, что Энтони участия в матче не принимал из-за травмы, в то время как Джейк стал одним из лучших в составе «озёрников», набрав 27 очков, сделав восемь подборов, один блок-шот, две передачи, один перехват и три потери.