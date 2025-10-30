Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Вот и я не в курсе». Эдвардс отреагировал на новичка «Лейкерс»

«Вот и я не в курсе». Эдвардс отреагировал на новичка «Лейкерс»
Комментарии

24-летний американский звёздный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий на позиции атакующего защитника за клуб НБА «Миннесота Тимбервулвз», во время проигранного матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:116) отреагировал на выступление 23-летнего форварда «озёрников» Джейка Ларэвиа.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 33, Макдэниелс - 30, Дивинченцо - 14, Гобер - 9, Диллингэм - 8, Хиланд - 8, Конли - 8, Рид - 5, Шеннон, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 28, Ларэвиа - 27, Эйтон - 17, Хатимура - 17, Кнехт - 15, Смит - 7, Вандербилт - 3, Хэйс - 2, Джеймс, Манон

Фото: Кадр из трансляции

В четвёртой четверти один из фанатов «Миннесоты» выкрикнул: «Кто там под 12-м номером [в «Лейкерс»] вообще?» На это Эдвардс громко ответил: «Вот и я не в курсе».

Примечательно, что Энтони участия в матче не принимал из-за травмы, в то время как Джейк стал одним из лучших в составе «озёрников», набрав 27 очков, сделав восемь подборов, один блок-шот, две передачи, один перехват и три потери.

