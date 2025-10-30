Никола Йокич установил новый рекорд по трипл-даблам, собранным менее чем за 30 минут
Поделиться
30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового за команду «Денвер Наггетс», установил новый рекорд лиги по трипл-даблам, собранным менее чем за 30 минут, после победного матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:88).
НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 88
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Браун - 17, Маррей - 17, Хардуэй-младший - 11, Валанчюнас - 10, Гордон - 9, Пикетт - 8, Джонсон - 7, Строутер - 6, Уотсон - 5, Браун - 5, Ннаджи - 4, Джонс - 2, Тайсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Фирс - 21, Уильямсон - 11, Мисси - 10, Пул - 9, Мёрфи - 7, Бей - 7, Джонс - 5, Куин - 4, Пиви - 3, Альварадо - 3, Джордан - 2, Макгауэнс - 2, Маткович - 2, Хоукинс - 2
Никола провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 21 очко (10 из 15 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые), сделав 12 подборов, 10 результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+25».
Этот трипл-дабл стал 17-м, который серб собрал быстрее 30 минут. У Расселла Уэстбрука таких 16.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
15:53
-
15:47
-
14:59
-
14:53
-
13:59
-
13:29
-
12:38
-
12:28
-
11:59
-
11:36
-
11:27
-
10:44
-
10:23
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:20
-
08:30
-
07:30
-
07:23
-
07:09
-
07:06
-
06:53
-
06:46
-
06:33
-
06:11
-
05:11
-
05:00
-
04:46
-
04:00
-
03:00
-
01:00
-
00:58