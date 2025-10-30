«Фенербахче» проведёт два матча Евролиги с израильскими клубами в Мюнхене — Сабунджуоглу

Турецкий «Фенербахче» проведёт два матча Евролиги в сезоне-2025/2026 с двумя израильскими командами, «Маккаби» и «Хапоэлем» из Тель-Авива, в Мюнхене, Германия, сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу.

«Евролига дала устное согласие на просьбу «Фенербахче» сыграть домашние матчи с израильскими командами в Мюнхене! «Фенербахче» начал подготовку к завершению процедур, необходимых для проведения этих матчей в Мюнхене и при зрителях», — написал Сабунджуоглу в социальной сети Х.

Данное решение было принято из-за обеспечения безопасности для израильских игроков и болельщиков.

Турецкий клуб — чемпион предыдущего сезона. «Хапоэль» в данный момент лидер регулярного чемпионата.