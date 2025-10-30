Скидки
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Зенита» Алекс Пойтресс выбыл до конца сезона-2025/2026

Лидер «Зенита» Алекс Пойтресс выбыл до конца сезона-2025/2026
32-летний американский центровой Алекс Пойтресс, выступающий за «Зенит», выбыл до конца сезона-2025/2026 после травмы, полученной в матче Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (82:79), о чём сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 79
Бетсити Парма
Пермский край
Зенит: Фрейзер - 19, Мартюк - 19, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Рэндольф - 7, Пойтресс - 6, Емченко - 6, Карасёв - 5, Земский - 4, Узинский, Кривых, Дулкай
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 19, Сандерс - 13, Картер - 8, Ильницкий - 7, Фирсов - 7, Свинин - 4, Захаров - 2, Якушин, Егоров

«По результатам медицинского обследования у 32-летнего центрового диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Характер повреждения не позволит ему вернуться на площадку в текущем сезоне», — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем розыгрыше Единой лиги Пойтресс провёл семь матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, делал 7 подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени.

Новости. Баскетбол
