Лидер «Зенита» Алекс Пойтресс выбыл до конца сезона-2025/2026

32-летний американский центровой Алекс Пойтресс, выступающий за «Зенит», выбыл до конца сезона-2025/2026 после травмы, полученной в матче Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (82:79), о чём сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«По результатам медицинского обследования у 32-летнего центрового диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Характер повреждения не позволит ему вернуться на площадку в текущем сезоне», — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем розыгрыше Единой лиги Пойтресс провёл семь матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, делал 7 подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени.