В «Лейкерс» рассказали, когда ждать возвращения Луки Дончича на паркет

В «Лейкерс» рассказали, когда ждать возвращения Луки Дончича на паркет
В команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заявили, что 26-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич вернётся на паркет в ближайших двух играх.

Дончич получил травму пальца ноги после двух стартовых матчей сезона. В первых турах словенец набирал в среднем 46 очков, делал 11,5 подбора и 5,8 результативной передачи. У «Лейкерс» в этих встречах одна победа при одном поражении.

После травмы Луки «озёрники» провели три матча, в которых дважды победили и один раз проиграли. Лидером «Лос-Анджелеса» в отсутствие Дончича и Леброна Джеймса, восстанавливающегося после защемления седалищного нерва, стал защитник Остин Ривз.

