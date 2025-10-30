Скидки
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Кириленко — о шансах России выступить на ОИ-2028: не нужно слишком большую надежду иметь

Легендарный российский игрок и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко откровенно высказался о шансах национальной команды выступить на Олимпиаде-2028, которая пройдёт с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.

«Сейчас мы не можем говорить, что у нас хорошие шансы выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, раз мы не играем на международной арене, не участвуем в квалификациях и чемпионатах мира. Я пока не вижу этой перспективы, но, возможно, всё изменится через год—два. Это просто данность, не нужно из этого делать какую-то трагедию или слишком большую надежду иметь. Всё идёт своим чередом: когда откроется это окно, наша задача просто быть готовыми максимально быстро вернуться.

В индивидуальных видах спорта [атлеты] могут сейчас выступать под нейтральным флагом, но если мы говорим о командных видах спорта, ни один из них не вернётся, пока МОК не скажет, что можно вернуться», — приводит слова Кириленко ТАСС.

