«Проложил мне дорогу в баскетбол». Дёмин поздравил своего первого тренера с праздником

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал пост в честь Дня тренера, который в России отмечают сегодня, 30 октября.

«Сегодня в России отмечают День тренера.

Фото: из личного архива Егора Дёмина

И я бы хотел поздравить всех тренеров с профессиональным праздником. Отдельные поздравления моему первому тренеру, наставнику – Евгению Вадимовичу Горбунову. Евгений Вадимович проложил мне дорогу в баскетбол. Во многом благодаря ему я реализовал свою мечту – дойти до НБА.

Для меня очень важно, что и сейчас он во всём поддерживает меня, мы можем обсуждать все игровые моменты и не только», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.