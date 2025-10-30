Скидки
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Поклонники обеспокоены здоровьем Майкла Джордана после его появления на NBC

Аудио-версия:
Легенда баскетбола Майкл Джордан вызвал беспокойство поклонников своим внешним видом во время нового эпизода программы MJ: Insights to Excellence на NBC. Шестикратный чемпион НБА принял участие в телепередаче в рамках возвращения NBC Sports к трансляциям Национальной баскетбольной ассоциации.

Особое внимание зрителей привлёк цвет глаз 62-летней звезды. Многие отметили, что его глаза выглядят желтоватыми и покрасневшими. Некоторые поклонники предположили, что такие изменения могут быть связаны с желтухой или повышенной пигментацией. Это уже не первый случай, когда внешний вид Джордана вызывает подобные обсуждения — в сентябре 2024 года фотографии с футбольного матча в Монако, где у него были заметны жёлтые глаза, также стали вирусными.

Однако, по данным источника Daily Mail, несмотря на обеспокоенность фанатов, со здоровьем Джордана всё в порядке.

«Майкл в порядке. Он посещает врачей, просто стареет, недавние фотографии не должны вызывать беспокойства. С ним всё хорошо», — сообщил инсайдер.

По его словам, Джордан был смущён вниманием к своей внешности и планирует изменить образ жизни, чтобы в следующий раз появиться перед публикой в лучшей форме.

Отметим, желтоватый оттенок глаз у Джордана также был заметен в документальном сериале «Последний танец», что ранее уже вызывало вопросы у зрителей. Сам баскетболист редко комментирует свои привычки, но в прошлом признавался, что иногда видит кошмары о проблемах с алкоголем, а также рассказывал о распространении наркотиков в НБА в начале своей карьеры.

