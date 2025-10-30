Кевин Дюрант превзошёл Майкла Джордана по одному из показателей в истории НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант опередил легендарного баскетболиста Майкла Джордана по одному из показателей за всю карьеру.

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» Дюрант реализовал 7 штрафных из 12. Таким образом, общее количество реализованных штрафных бросков Дюрантом за карьеру достигло 7329.

На счету Джордана за карьеру было 7327 реализованных штрафных.

Лидером по этому показателю за всю историю НБА является Карл Мэлоун, на счету которого 9787 реализованных штрафных бросков.

Напомним, встреча между «Торонто» и «Хьюстоном» завершилась победой «Рокетс» со счётом 139:121.