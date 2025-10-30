Кевин Дюрант превзошёл Майкла Джордана по одному из показателей в истории НБА
Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант опередил легендарного баскетболиста Майкла Джордана по одному из показателей за всю карьеру.
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» Дюрант реализовал 7 штрафных из 12. Таким образом, общее количество реализованных штрафных бросков Дюрантом за карьеру достигло 7329.
НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 01:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
121 : 139
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Ингрэм - 29, Куикли - 15, Мюррей-Бойлс - 13, Барретт - 10, Мамукелашвили - 10, Шид - 6, Дик - 4, Уолтер - 2, Агбаджи - 1, Могбо, Темпл, Баттл
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 31, Смит II - 25, Томпсон - 18, Шенгюн - 18, Исон - 14, Адамс - 12, Окоги - 10, Шеппард - 7, Капела - 4, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Грин
На счету Джордана за карьеру было 7327 реализованных штрафных.
Лидером по этому показателю за всю историю НБА является Карл Мэлоун, на счету которого 9787 реализованных штрафных бросков.
Напомним, встреча между «Торонто» и «Хьюстоном» завершилась победой «Рокетс» со счётом 139:121.
