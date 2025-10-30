Скидки
Виктор Бут — об экстрадиции Касаткина: в США давно сделали из таких случаев частный бизнес

Виктор Бут — об экстрадиции Касаткина: в США давно сделали из таких случаев частный бизнес
Российский бизнесмен Виктор Бут, который в 2022 году был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отреагировал на решение французского суда экстрадировать российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Спортсмену грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.

«[Ситуация с Касаткиным] — это ещё один случай, когда американская сторона практикует свою юрисдикцию в третьих странах, производит незаконные аресты наших граждан в третьих странах по надуманным обвинениям, без предоставления конкретных доказательств, которые якобы будут представлены на суде в США.

Премьер министр Франции, видимо, даже не задумываясь, подпишет решение, Касаткина у французов примут в аэропорту, подпишут бумаги, специально оденут, наденут наручники и отправят в Штаты. Там его отправят в тюрьму. Нам надо брать французов, предъявить им необоснованные обвинения, дальше ждать реакции Франции. Только такой язык понимает французское правосудие. Может, американцы будут больше уважать. А в Америке уже люди, которые занимаются экстрадициями, давно сделали из этого частный бизнес, зарабатывают на этом. С этим надо кончать. Это современное пиратство.

Думаю, посольство РФ в США сразу попробует прислать Касаткину своего представителя. Посольство должно быть уведомлено, что гражданин России доставлен в США. Надо писать письма в разные инстанции, его имя должно упоминаться в переговорах. Иначе ему могут дать пожизненное или 25 лет. Пожелал бы ему и близким не терять духа. Россия своих не бросает. Борьба будет долгой. Надежда всегда есть. Просто надо быть верными самим себе, своей родине и делать то, что можно в подобных ситуациях. Всё впереди! Все россияне будут поддерживать и требовать его освобождения из американских застенков. Нам надо мобилизовать общественность и делать всё, чтобы оказать ему помощь», — приводит слова Бута «Матч ТВ».

