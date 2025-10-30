Майкл Портер-младший: Дёмин хорошо впитывает новые знания, но ему пока не хватает опыта

Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер-младший высказался о том, что его команда проиграла пять матчей из пяти на старте регулярного сезона-2025/2026 НБА.

«Думаю, всё начинается с позиции разыгрывающего. У нас много новичков на этой позиции, уверен, что со временем они станут одними из лучших в лиге, но сейчас они всё ещё только начинают свой путь. На мой взгляд, разыгрывающий — самая сложная позиция в баскетболе, а у нас на ней играет много молодых ребят.

Добиваться побед непросто, когда у тебя нет стабильности на этом месте. Бен [Сараф], как и Егор [Дёмин], хорошо впитывают новые знания и стараются, но им пока не хватает опыта — они только в начале своей карьеры. Я и сам, будучи новичком, вряд ли мог реально помочь команде побеждать. Поэтому процесс становления ещё продолжается, многое впереди», — приводит слова Портера-младшего журналист Эрик Слейтер в социальной сети X.