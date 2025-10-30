Тайрон Лю посещал один из покерных вечеров, организованных Чонси Биллапсом — инсайдер

48-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне главный тренер клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю присутствовал на одной из игр в покер, организованных экс-тренером «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапсом. Об этом рассказал журналист Пабло Торре в эфире подкаста HoopsHype.

«По информации сразу нескольких источников, хорошо осведомлённых о событиях того апрельского вечера 2019 года в Лас-Вегасе, который мы обсуждаем, когда Чонси Биллапс, по слухам, сумел получить выгоду благодаря весьма подозрительной раздаче, возможно, нечестной работе автоматической машины для тасовки карт, — на том же мероприятии присутствовал и другой известный человек, нынешний главный тренер клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю.

На тот момент Лю ещё занимал должность помощника тренера в этой же команде. По словам источников, Тайрон не играл за одним столом с Чонси Биллапсом — человеком, которого он впоследствии назовёт своим лучшим другом и пригласит в тренерский штаб, когда сам станет главным тренером «Клипперс» в 2020 году. Но в баскетбольном сообществе НБА давно не секрет: Тайрон Лю проводит межсезонье в Лас-Вегасе и страстно увлечён покером. Его часто можно встретить в Aria High Limit Bar — месте, которое считается неформальным центром покерной жизни среди игроков и тренеров НБА, часто в компании другого бывшего баскетболиста, Дэймона Джонса», — сказал Торре.