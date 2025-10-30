«Тяжёлая потеря, невосполнимая». В «Зените» высказались о ситуации с Алексом Пойтрессом

Спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Сани Бечирович прокомментировал новость о том, что 32-летний американский центровой команды Алекс Пойтресс выбыл до конца сезона-2025/2026 из-за травмы, полученной в матче Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (82:79). Врачи диагностировали у Алекса разрыв передней крестообразной связки.

«Да, действительно мы потеряли Алекса Пойтресса из-за травмы колена. Это очень-очень тяжёлая потеря, невосполнимая. Но мы выйдем на рынок и сделаем всё возможное, чтобы укрепить состав. Алекса полноценно заменить едва ли возможно», — приводит слова Бечировича «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше Единой лиги Пойтресс провёл семь матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, делал семь подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени.