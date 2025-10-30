Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроку «Оклахомы» Николе Топичу диагностировали рак яичек

Игроку «Оклахомы» Николе Топичу диагностировали рак яичек
Комментарии

20-летнему сербскому разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Николе Топичу был диагностирован рак яичек. Об этом сообщает инсайдер Ник Галло в своих соцсетях со ссылкой на заявление генерального менеджера команды Сэма Прести.

По словам Прести, врачи позитивно оценивают перспективы Топича.

Топич был выбран под 12-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2024 году. Дебют игрока в лиге уже откладывался: весь прошлый сезон сербский защитник пропустил из-за разрыва передней крестообразной связки.

Ранее сообщалось, что игрок перенесёт операцию на яичках, однако причины этого не сообщались.

Сейчас читают:
Серьёзно? Шесть шагов в НБА стали нормой? Яннис Адетокунбо — автор спорного момента
Серьёзно? Шесть шагов в НБА стали нормой? Яннис Адетокунбо — автор спорного момента
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android