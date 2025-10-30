Игроку «Оклахомы» Николе Топичу диагностировали рак яичек

20-летнему сербскому разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Николе Топичу был диагностирован рак яичек. Об этом сообщает инсайдер Ник Галло в своих соцсетях со ссылкой на заявление генерального менеджера команды Сэма Прести.

По словам Прести, врачи позитивно оценивают перспективы Топича.

Топич был выбран под 12-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2024 году. Дебют игрока в лиге уже откладывался: весь прошлый сезон сербский защитник пропустил из-за разрыва передней крестообразной связки.

Ранее сообщалось, что игрок перенесёт операцию на яичках, однако причины этого не сообщались.