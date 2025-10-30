Скидки
«Хотел остаться в ЦСКА до конца карьеры». Клайберн рассказал об отъезде из России в 2022-м

Игрок «Барселоны» 35-летний американский форвард Уилл Клайберн высказался об уходе из ЦСКА, где играл с 2017 по 2022 год. Он покинул клуб на фоне ситуации на Украине.

«Я продлил контракт ещё на два года перед тем, как случилась вся эта ситуация. У меня не было никакого намерения покидать это место. Мне там очень нравилось, я обожал наш штаб, хотел остаться там до конца карьеры. Но этого не случилось, потому что я хотел продолжать выступать в Евролиге. Если бы ситуация была иной, если бы не стоял вопрос о Евролиге, наверное, я бы всё ещё оставался там.

У нас были бы шансы [на титулы]. У нас был Итудис, отличный тренер, у него всегда получалось объединить множество талантливых игроков. Знаю, что иногда, когда в одном месте собрано много талантов, у тренеров не выходит сделать из них команду. Но у Итудиса всегда получалось собрать всех так, чтобы это срабатывало. Так что надо отдать должное ему и его тренерскому стилю», — сказал Клайберн в интервью Jijantes FC на Twitch.

Лучшие легионеры ЦСКА в истории Единой лиги. Де Коло, Шишкаускас или же Теодосич?
Лучшие легионеры ЦСКА в истории Единой лиги. Де Коло, Шишкаускас или же Теодосич?
