Главная Баскетбол Новости

МБА-МАИ — «Самара», результат матча 30 октября 2025, счет 97:85, Единая лига ВТБ – 2025/2026

МБА-МАИ обыграла «Самару» в матче Единой лиги
В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА-МАИ и «Самара». Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 97:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
95 : 87
Самара
Самарская область
МБА-МАИ: Трушкин - 24, Барашков - 14, Зубков - 14, Зайцев - 12, Савков - 10, Платунов - 8, Певнев - 6, Балашов - 3, Исмаилов - 2, Личутин - 2, Комолов, Адайкин
Самара: Михайловский - 29, Чебуркин - 23, Минченко - 18, Чеваренков - 8, Кузнецов - 4, Шейко - 3, Пивцайкин - 2, Саврасов, Великородный, Косяков, Чикарев

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владислав Трушкин, набравший 24 очка и совершивший восемь подборов. По 14 очков на свой счёт записали Максим Барашков и Андрей Зубков.

В составе самарской команды 29 очков и девять подборов в активе Никиты Михайловского. 23 очка на счету Дмитрия Чебуркина. Дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов собрал Евгений Минченко.

«Самара» потерпела восьмое поражение в восьми матчах. МБА-МАИ одержала вторую победу в трёх последних встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
