МБА-МАИ обыграла «Самару» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА-МАИ и «Самара». Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 97:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владислав Трушкин, набравший 24 очка и совершивший восемь подборов. По 14 очков на свой счёт записали Максим Барашков и Андрей Зубков.

В составе самарской команды 29 очков и девять подборов в активе Никиты Михайловского. 23 очка на счету Дмитрия Чебуркина. Дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов собрал Евгений Минченко.

«Самара» потерпела восьмое поражение в восьми матчах. МБА-МАИ одержала вторую победу в трёх последних встречах.