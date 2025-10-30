Единая лига: результаты матчей 30 октября

Сегодня, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогли увидеть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Единая лига. Результат матча 30 октября.

МБА-МАИ — «Самара» — 97:85.

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, на счету которого шесть побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (шесть побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает «Зенит». В активе санкт-петербургского клуба пять побед и два поражения.