Ламело Болл оштрафован на $ 35 тыс. за неприличный жест в матче с «Майами Хит»
Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл официально был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 35 тыс. за неприличный жест, который он якобы показал на площадке во время матча с «Майами Хит», прошедшего в ночь на 29 октября.
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
144 : 117
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Жакез-мл. - 28, Адебайо - 26, Уиггинс - 21, Ларссон - 17, Уэр - 14, Фонтеккио - 10, Йович - 10, Митчелл - 8, Смит - 5, Гарднер - 3, Джонсон - 2, Янг
Шарлотт Хорнетс: Болл - 20, Нуппель - 19, Секстон - 18, Бриджес - 17, Колкбреннер - 10, Джеймс - 8, Диабате - 8, Манн - 8, Макнили - 6, Салон - 3, Коннотон, Пламли
Согласно пресс-релизу лиги, инцидент произошёл в последней четверти встречи. Получив предупреждение за фол в нападении, Болл якобы показал средний палец, за что получил техническое предупреждение и последующий штраф.
Баскетболисты «Хорнетс» проиграли «Майами Хит» со счётом 117:144. Это их второй проигранный матч из четырёх проведённых в сезоне-2025/2026.
