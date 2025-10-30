Ламело Болл оштрафован на $ 35 тыс. за неприличный жест в матче с «Майами Хит»

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл официально был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 35 тыс. за неприличный жест, который он якобы показал на площадке во время матча с «Майами Хит», прошедшего в ночь на 29 октября.

Согласно пресс-релизу лиги, инцидент произошёл в последней четверти встречи. Получив предупреждение за фол в нападении, Болл якобы показал средний палец, за что получил техническое предупреждение и последующий штраф.

Баскетболисты «Хорнетс» проиграли «Майами Хит» со счётом 117:144. Это их второй проигранный матч из четырёх проведённых в сезоне-2025/2026.