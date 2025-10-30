Скидки
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Баскетбол

Василий Карасёв прокомментировал победу МБА-МАИ в матче с «Самарой»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ c «Самарой» (95:87).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
95 : 87
Самара
Самарская область
МБА-МАИ: Трушкин - 24, Барашков - 14, Зубков - 14, Зайцев - 12, Савков - 10, Платунов - 8, Певнев - 6, Балашов - 3, Исмаилов - 2, Личутин - 2, Комолов, Адайкин
Самара: Михайловский - 29, Чебуркин - 23, Минченко - 18, Чеваренков - 8, Кузнецов - 4, Шейко - 3, Пивцайкин - 2, Саврасов, Великородный, Косяков, Чикарев

«Начну с хорошего: во-первых, сегодня мы наконец заиграли Сергея Балашова, который вернулся после травмы. Понятно, что ему ещё нужно набирать форму, но главное, что он в строю и сможет помочь нам на подборе, с этим у нас пока что проблемы. Во-вторых, хорошо, что всё же выиграли, в концовке смогли проявить характер. В то же время снова столкнулись с проблемами в защите, особенно когда повели в 20 очков.

Во второй четверти пропустили 28 очков, в третьей – 30. Но если в первой мы хотя бы забивали с хорошим процентом из-за дуги, дальше стали мазать. Стараюсь добиться от парней, чтобы мы всегда действовали агрессивно. Как только ускорялись, что-то получалось. Когда играли пешком, в позиционной игре уступали», — приводит слова Зафнауэра RacingNews365.

