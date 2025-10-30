«Жальгирис» разгромил АСВЕЛ в Евролиге

В Каунасе (Литва) состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Жальгирис» и французский АСВЕЛ. Игра завершилась разгромной победой «Жальгириса» со счётом 96:59.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сильвен Франсиско, набравший 15 очков, совершивший четыре подбора и отдавший семь результативных передач. 14 очков и семь подборов в активе Мозеса Райта. 11 очков на свой счёт записал Маодо Ло.

В составе АСВЕЛа 14 очков и три подбора в активе Глинна Уотсона.

«Жальгирис» одержал третью победу в регулярном чемпионате Евролиги кряду. АСВЕЛ потерпел пятое поражение в последних шести встречах.