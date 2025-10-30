Скидки
Баскетбол

Жальгирис — АСВЕЛ, результат матча 28 октября 2025, счёт 96:59, Евролига-2025/2026

«Жальгирис» разгромил АСВЕЛ в Евролиге
Комментарии

В Каунасе (Литва) состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Жальгирис» и французский АСВЕЛ. Игра завершилась разгромной победой «Жальгириса» со счётом 96:59.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
30 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
96 : 59
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Жальгирис: Франсиско, Mikalauskas, Райт, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Ажинса, Масса, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сильвен Франсиско, набравший 15 очков, совершивший четыре подбора и отдавший семь результативных передач. 14 очков и семь подборов в активе Мозеса Райта. 11 очков на свой счёт записал Маодо Ло.

В составе АСВЕЛа 14 очков и три подбора в активе Глинна Уотсона.

«Жальгирис» одержал третью победу в регулярном чемпионате Евролиги кряду. АСВЕЛ потерпел пятое поражение в последних шести встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
