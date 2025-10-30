Скидки
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Украинский центровой Алексей Лень стал игроком мадридского «Реала»

Баскетбольный клуб «Реал» Мадрид официально объявил о подписании контракта с украинским центровым Алексеем Ленем. Соглашение рассчитано до сезона-2026/2027.

Лень в «Реале» займёт место Бруну Фернанду, ушедшего в «Партизан». Украинец дебютирует в Евролиге после 12 лет и 708 игр в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, за три дня до старта сезона-2025/2026 НБА украинца из состава отчислил «Нью-Йорк Никс».

В НБА Лень выступал с 2013 года. За это время в североамериканской лиге он представлял такие клубы, как «Финикс Санз», «Атланта Хоукс», «Сакраменто Кингз», «Торонто Рэпторс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

