В НБА одобрили продажу контрольного пакета акций «Лейкерс» совладельцу «Челси»

Совет директоров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) единогласно одобрил продажу контрольного пакета акций баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Марку Уолтеру, сообщает пресс-служба организации.

«Марк Уолтер давно связан с нашей лигой, выступая в роли миноритарного владельца «Лейкерс» и основного владельца клуба WNBA «Спаркс» на протяжении более десяти лет. Поскольку Марк принимает на себя роль мажоритарного владельца «Лейкерс», у меня нет сомнений, что он будет преданным покровителем команды и прекрасным дополнением к нашей лиге, учитывая его многочисленные успешные проекты в бизнесе и спорте», — прокомментировал решение совета комиссар НБА Адам Сильвер в пресс-релизе.

По информации американских СМИ, сделка обойдётся Уолтеру в $ 10 млрд. Продажа станет самой дорогой в истории американского профессионального спорта.

Уолтер с 2021 года является акционером клуба из Лос-Анджелеса. Отметим, в мае 2022 года Марк вместе с соратниками приобрёл футбольный клуб из Лондона «Челси».

