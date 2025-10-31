Скидки
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Маккаби — Црвена Звезда, результат матча 30 октября 2025, счёт 92:99, Евролига-2025/2026

«Црвена Звезда» обыграла «Маккаби» в Евролиге, Миллер-Макинтайр оформил дабл-дабл
В Белграде (Сербия) состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» и сербская «Црвена Звезда». Игра завершилась победой сербской команды со счётом 99:92.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
30 октября 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 99
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Даутин, Лиф, Блатт
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Миленович, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коди Миллер-Макинтайр, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 передач. 16 очков и восемь подборов на свой счёт записал Чима Монеке.

В составе «Маккаби» 20 очков и шесть подборов в активе Жайлен Оара. 18 очков на счету Лонни Уокера.

«Црвена Звезда» одержала шестую победу в регулярном чемпионате Евролиги кряду. «Маккаби» потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
