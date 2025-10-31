«Црвена Звезда» обыграла «Маккаби» в Евролиге, Миллер-Макинтайр оформил дабл-дабл

В Белграде (Сербия) состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» и сербская «Црвена Звезда». Игра завершилась победой сербской команды со счётом 99:92.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коди Миллер-Макинтайр, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 передач. 16 очков и восемь подборов на свой счёт записал Чима Монеке.

В составе «Маккаби» 20 очков и шесть подборов в активе Жайлен Оара. 18 очков на счету Лонни Уокера.

«Црвена Звезда» одержала шестую победу в регулярном чемпионате Евролиги кряду. «Маккаби» потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах.