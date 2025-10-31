Скидки
Баскетбол Новости

Валенсия — Дубай, результат матча 30 октября 2025, счёт 80:78, Евролига-2025/2026

«Дубай» потерпел третье поражение подряд в Евролиге, уступив «Валенсии»
Комментарии

В Валенсии (Испания) состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Дубай» из ОАЭ. Встреча завершилась победой испанской команды со счётом 80:78.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
30 октября 2025, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
80 : 78
Дубай
Дубай, ОАЭ
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
Дубай: Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Андерсон, Кондич, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Каменьяш

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Камерон Тейлор, набравший 19 очков и совершивший шесть подборов. 15 очков и шесть подборов на свой счёт записал Омари Мур.

В составе «Дубая» 18 очков и три подбора в активе Бууги Эллиса. 17 очков на счету Филипа Петрушева.

«Валенсия» одержала третью победу в регулярном чемепионате Евролиги кряду. «Дубай» потерпел третье поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

