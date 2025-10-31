«Дубай» потерпел третье поражение подряд в Евролиге, уступив «Валенсии»

В Валенсии (Испания) состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Дубай» из ОАЭ. Встреча завершилась победой испанской команды со счётом 80:78.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Камерон Тейлор, набравший 19 очков и совершивший шесть подборов. 15 очков и шесть подборов на свой счёт записал Омари Мур.

В составе «Дубая» 18 очков и три подбора в активе Бууги Эллиса. 17 очков на счету Филипа Петрушева.

«Валенсия» одержала третью победу в регулярном чемепионате Евролиги кряду. «Дубай» потерпел третье поражение подряд.