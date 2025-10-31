Скидки
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Бавария — Виртус, результат матча 30 октября 2025, счёт 86:70, Евролига-2025/2026

«Бавария» обыграла «Виртус» в Евролиге
В Мюнхене, Германия, состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Бавария» и итальянский «Виртус». Встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 86:70.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
30 октября 2025, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
86 : 70
Виртус
Болонья, Италия
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Холлац, Майк, Динвидди, Габриэль, Болдуин
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Тейлор, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андреас Обст, набравший 21 очко и совершивший три подбора. 17 очков и четыре подбора на свой счёт записал Айзея Майк.

В составе «Виртуса» 17 очков и один подбор в активе Алена Смайлагича. 16 очков набрал Карсен Эдвардс.

«Бавария» одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате Евролиги. «Виртус» потерпел второе поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
