«Бавария» обыграла «Виртус» в Евролиге

В Мюнхене, Германия, состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Бавария» и итальянский «Виртус». Встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 86:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андреас Обст, набравший 21 очко и совершивший три подбора. 17 очков и четыре подбора на свой счёт записал Айзея Майк.

В составе «Виртуса» 17 очков и один подбор в активе Алена Смайлагича. 16 очков набрал Карсен Эдвардс.

«Бавария» одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате Евролиги. «Виртус» потерпел второе поражение подряд.