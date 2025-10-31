Леброн Джеймс выпустил собственную книгу для детей в честь Хэллоуина

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщил о выходе своей новой детской книги. Она посвящена любимому празднику баскетболиста – Хэллоуину, который отмечается сегодня, 31 октября.

«Счастливого жуткого Хэллоуина! Это действительно было пунктом в моём списке желаний. Я прочёл все книги серии «Ужастики» в средней школе, а теперь, когда настаёт моё любимое время года, выходит моя собственная книга ужастиков, у меня мурашки по коже!» — написал Леброн в социальной сети X.

Фото: из личного архива Леброна Джеймса

Старт продаж книг Леброна в офлайн-магазинах назначен на 21 июля 2026 года.