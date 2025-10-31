«Олимпия» обыграла «Париж» в Евролиге, Букер набрал 13 очков

В Милане, Италия, состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Олимпия» и «Париж» из одноимённого города. Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 86:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 13 очков и совершивший четыре подбора. 12 очков и четыре подбора в активе Армони Брукса.

В составе «Парижа» 24 очка и один подбор на свой счёт записал Надир Хифи. По 11 очков набрали Джастин Робинсон и Себастьян Эррера.

«Олимпия» одержала вторую победу в последних пяти матчах в Евролиге. «Париж» потерпел второе поражение подряд.