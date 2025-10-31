Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпия — Париж, результат матча 30 октября 2025, счёт 86:77, Евролига-2025/2026

«Олимпия» обыграла «Париж» в Евролиге, Букер набрал 13 очков
Комментарии

В Милане, Италия, состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Олимпия» и «Париж» из одноимённого города. Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 86:77.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
30 октября 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
86 : 77
Париж
Париж, Франция
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Гудурич, Диоп, Шилдс, Данстон, Сестина
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Ээи, Докосси, Файе, Бако, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 13 очков и совершивший четыре подбора. 12 очков и четыре подбора в активе Армони Брукса.

В составе «Парижа» 24 очка и один подбор на свой счёт записал Надир Хифи. По 11 очков набрали Джастин Робинсон и Себастьян Эррера.

«Олимпия» одержала вторую победу в последних пяти матчах в Евролиге. «Париж» потерпел второе поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Монако» и «Жальгирис» играют в Евролиге — смотри онлайн на «Чемпионате»!
Видео
«Монако» и «Жальгирис» играют в Евролиге — смотри онлайн на «Чемпионате»!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android