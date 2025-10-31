Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Реал Мадрид — Фенербахче, результат матча 30 октября 2025, счёт 84:58, Евролига-2025/2026

«Реал» одержал крупную победу над «Фенербахче» в Евролиге, прервав серию из трёх поражений
Комментарии

В Мадриде, Испания, состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Реал» и турецкий клуб «Фенербахче». Встреча завершилась победой испанской команды со счётом 84:58.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
30 октября 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
84 : 58
Фенербахче
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Прочида, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Уилбекин, Мелли, Хортон-Такер, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тео Маледон, набравший 15 очков и совершивший пять подборов. 14 очков и пять подборов в активе Трея Лайлза.

В составе «Фенербахче» Уэйд Болдуин набрал 14 очков и оформил один подбор. 10 очков и шесть подборов на свой счёт записал Тэйлен Хортон-Такер.

«Реал» одержал первую победу в последних четырёх матчах в Евролиге. «Фенербахче» потерпел второе поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Монако» и «Жальгирис» играют в Евролиге — смотри онлайн на «Чемпионате»!
Видео
«Монако» и «Жальгирис» играют в Евролиге — смотри онлайн на «Чемпионате»!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android