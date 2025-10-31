«Реал» одержал крупную победу над «Фенербахче» в Евролиге, прервав серию из трёх поражений

В Мадриде, Испания, состоялся матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Реал» и турецкий клуб «Фенербахче». Встреча завершилась победой испанской команды со счётом 84:58.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тео Маледон, набравший 15 очков и совершивший пять подборов. 14 очков и пять подборов в активе Трея Лайлза.

В составе «Фенербахче» Уэйд Болдуин набрал 14 очков и оформил один подбор. 10 очков и шесть подборов на свой счёт записал Тэйлен Хортон-Такер.

«Реал» одержал первую победу в последних четырёх матчах в Евролиге. «Фенербахче» потерпел второе поражение подряд.