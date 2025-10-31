Евролига: результаты матчей 30 октября

В четверг, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день. Всего поклонники европейского баскетбола смогли увидеть шесть встреч. «Чемпионат» представляет результаты этих матчей.

Евролига. Результаты регулярного чемпионата 30 октября:

«Жальгирис» — АСВЕЛ — 96:59;

«Маккаби» Тель-Авив — «Црвена Звезда» — 92:80;

«Валенсия» — «Дубай» — 80:78;

«Олимпия» — «Париж» — 86:77;

«Бавария» — «Виртус» — 86:70;

«Реал» Мадрид — «Фенербахче» — 84:58.

Лидером сезона в настоящий момент является тель-авивский «Хапоэль» из Израиля, на счету которого шесть побед и одно поражение в семи встречах. Второе место занимает белградская «Црвена Звезда» из Сербии (шесть побед и два поражения), топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает «Жальгирис» из литовского Каунаса.