Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Евролига: результаты матчей 30 октября
В четверг, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день. Всего поклонники европейского баскетбола смогли увидеть шесть встреч. «Чемпионат» представляет результаты этих матчей.

Евролига. Результаты регулярного чемпионата 30 октября:

«Жальгирис» — АСВЕЛ — 96:59;
«Маккаби» Тель-Авив — «Црвена Звезда» — 92:80;
«Валенсия» — «Дубай» — 80:78;
«Олимпия» — «Париж» — 86:77;
«Бавария» — «Виртус» — 86:70;
«Реал» Мадрид — «Фенербахче» — 84:58.

Лидером сезона в настоящий момент является тель-авивский «Хапоэль» из Израиля, на счету которого шесть побед и одно поражение в семи встречах. Второе место занимает белградская «Црвена Звезда» из Сербии (шесть побед и два поражения), топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает «Жальгирис» из литовского Каунаса.

