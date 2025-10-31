Скидки
Антон Понкрашов назвал сильную сторону игрока «Бруклина» Егора Дёмина

Бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России Антон Понкрашов разобрал выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131).

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Томас - 33, Портер - 31, Уильямс - 25, Клэкстон - 10, Дёмин - 9, Клауни - 5, Мэнн - 4, Мартин - 3, Шарп - 2, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Траоре
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Меррилл - 22, Аллен - 22, Портер - 14, Мобли - 13, Нэнс - 9, Тайсон - 8, Уэйд - 6, Болл - 2, Брайант, Проктор, Траверс, Томлин

Понкрашов оценил момент в четвёртой четверти при счёте 121:117 в пользу «Кливленда», когда Дёмин, находясь на трёхочковой линии, получил скидку от партнёра и реализовал дальний бросок.

«Это его сильная сторона. При правильном расположении Егор, конечно, может серьёзно растягивать оборону соперника, и, как видно, выпускает [бросает] даже совсем издалека», — сказал Понкрашов на своём канале в YouTube.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»:

