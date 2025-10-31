Антон Понкрашов назвал сильную сторону игрока «Бруклина» Егора Дёмина

Бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России Антон Понкрашов разобрал выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (124:131).

Понкрашов оценил момент в четвёртой четверти при счёте 121:117 в пользу «Кливленда», когда Дёмин, находясь на трёхочковой линии, получил скидку от партнёра и реализовал дальний бросок.

«Это его сильная сторона. При правильном расположении Егор, конечно, может серьёзно растягивать оборону соперника, и, как видно, выпускает [бросает] даже совсем издалека», — сказал Понкрашов на своём канале в YouTube.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»: