Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский ответил, должен ли был Егор Дёмин до НБА один год поиграть в Европе

Владимир Гомельский ответил, должен ли был Егор Дёмин до НБА один год поиграть в Европе
Комментарии

Четырёхкратный чемпион СССР по баскетболу, телекомментатор и аналитик Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно российского игрока клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

– Может, надо было сначала сезон потолкаться с мужиками в Европе как Дончич — возмужать окрепнуть обрести уверенность в мужской борьбе?
– Егор Дёмин, его семья и агенты выбрали такой путь. Его право и его выбор, – написал Гомельский.

В прошлом сезоне Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Игрок был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

Материалы по теме
«Бруклин» повторил антирекорд десятилетия. Так всё плохо у «Нетс» и Егора Дёмина?
«Бруклин» повторил антирекорд десятилетия. Так всё плохо у «Нетс» и Егора Дёмина?

Егор Дёмин протестировал очки Apple и 3D камеры в офисе НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android