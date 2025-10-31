Владимир Гомельский ответил, должен ли был Егор Дёмин до НБА один год поиграть в Европе

Четырёхкратный чемпион СССР по баскетболу, телекомментатор и аналитик Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно российского игрока клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

– Может, надо было сначала сезон потолкаться с мужиками в Европе как Дончич — возмужать окрепнуть обрести уверенность в мужской борьбе?

– Егор Дёмин, его семья и агенты выбрали такой путь. Его право и его выбор, – написал Гомельский.

В прошлом сезоне Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Игрок был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

