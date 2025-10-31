Антон Понкрашов разобрал игру Егора Дёмина в первых матчах в НБА

Знаменитый российский баскетболист бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России Антон Понкрашов поделился впечатлениями от первых матчей в НБА 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Совершенно точно хочу, чтобы Егор прогрессировал. Что я увидел — неагрессивная игра на пик-н-ролле, нет обострения, все передачи холостые. Отличный поиск позиции, нахождение в правильном месте, открытые трёхочковые броски. Выглядит так, что в «Бруклине» под него играть не будут, поэтому все атаки ему нужно находить, как правило, самому.

По игре в защите вопросов нет — отлично помогает, хороший размер, видно, что прекрасно адаптирован к системе, знает, где надо находиться. Вся страна переживает и болеет за него. Хочется, чтобы он прогрессировал и показывал крутую игру», — сказал Понкрашов на своём канале в YouTube.

