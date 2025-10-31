Скидки
Егор Дёмин — автор уникального достижения в истории НБА
19-летний российски защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил уникальное достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на которое обратил внимание североамериканский журналист и инсайдер KSL Sports Бен Андерсон в социальной сети X.

По его информации, Дёмин — единственный игрок в истории лиги, начавший карьеру с 20 бросков с игры, ни разу не попытавшись атаковать из-под дуги: все его первые 20 бросков были трёхочковыми.

Более того, за четыре матча он выполнил 22 броска по кольцу, и каждый из них был нанесён из-за дуги. За эти четыре встречи россиянин в среднем набирает 7,5 очка, совершает четыре подбора и 2,5 результативной передачи.

