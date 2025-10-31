Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Сан-Антонио» впервые в своей истории одержал пять побед подряд в начале сезона НБА

«Сан-Антонио» впервые в своей истории одержал пять побед подряд в начале сезона НБА
Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 107:101 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 101
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Касл - 21, Васселл - 17, Харпер - 13, Джонсон - 11, Барнс - 10, Маклафлин - 6, Шампани - 2, Брайант, Бийомбо, Гарсия, Миникс, Ингрэм
Майами Хит: Адебайо - 31, Уиггинс - 24, Фонтеккио - 18, Митчелл - 11, Жакез-мл. - 6, Смит - 6, Ларссон - 5, Йович, Уэр, Гарднер, Джонсон, Янг

Впечатляет, что эта победа стала уже пятой подряд для «Сан-Антонио» в начале регулярного чемпионата. Таким образом, впервые в истории команды «Спёрс» удалось одержать пять побед подряд на старте сезона — ранее подобных достижений не было.

Отметим, что лучшим игроком матча в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, набравший 27 очков, совершивший 18 подборов и отдавший шесть передач за 40 минут, проведённых на площадке.

