«Сан-Антонио» впервые в своей истории одержал пять побед подряд в начале сезона НБА

Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 107:101 в пользу домашней команды.

Впечатляет, что эта победа стала уже пятой подряд для «Сан-Антонио» в начале регулярного чемпионата. Таким образом, впервые в истории команды «Спёрс» удалось одержать пять побед подряд на старте сезона — ранее подобных достижений не было.

Отметим, что лучшим игроком матча в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, набравший 27 очков, совершивший 18 подборов и отдавший шесть передач за 40 минут, проведённых на площадке.