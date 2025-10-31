Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма отреагировал на пять побед подряд «Сан-Антонио» на старте сезона НБА

Виктор Вембаньяма отреагировал на пять побед подряд «Сан-Антонио» на старте сезона НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал тот факт, что его команда одержала пять побед подряд на старте регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), что стало новым клубным рекордом, после матча с «Майами Хит» (107:101).

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 101
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Касл - 21, Васселл - 17, Харпер - 13, Джонсон - 11, Барнс - 10, Маклафлин - 6, Шампани - 2, Брайант, Бийомбо, Гарсия, Миникс, Ингрэм
Майами Хит: Адебайо - 31, Уиггинс - 24, Фонтеккио - 18, Митчелл - 11, Жакез-мл. - 6, Смит - 6, Ларссон - 5, Йович, Уэр, Гарднер, Джонсон, Янг

«Это не случайность — эти пять побед мы заслужили благодаря упорной работе. Приятно видеть, что наши усилия приносят результаты», — заявил Вембаньяма во время послематчевой пресс-конференции.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 27 очков (10 из 23 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые; 6 из 8 — штрафные), 18 подборов, шесть передач и пять блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+3».

Сейчас читают:
Рост Вембаньямы — головная боль скептиков. Он реально достиг 230 см?!
Рост Вембаньямы — головная боль скептиков. Он реально достиг 230 см?!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android