Виктор Вембаньяма отреагировал на пять побед подряд «Сан-Антонио» на старте сезона НБА

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал тот факт, что его команда одержала пять побед подряд на старте регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), что стало новым клубным рекордом, после матча с «Майами Хит» (107:101).

«Это не случайность — эти пять побед мы заслужили благодаря упорной работе. Приятно видеть, что наши усилия приносят результаты», — заявил Вембаньяма во время послематчевой пресс-конференции.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 27 очков (10 из 23 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые; 6 из 8 — штрафные), 18 подборов, шесть передач и пять блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+3».