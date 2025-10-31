27-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Майами Хит»

Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Майами Хит». Игра закончилась со счётом 107:101 в пользу домашней команды.

Самым результативным в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, набравший 27 очков, совершивший 18 подборов и отдавший шесть передач за 40 минут, проведённых на площадке.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский центровой Бэм Адебайо, набравший 31 очко, оформивший 10 подборов и три передачи.

В следующем матче «Спёрс» сыграют в гостях с «Финиксом», а «Майами» отправится в гости к «Лос-Анджелесу».