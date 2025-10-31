32 очка Райана Роллинза позволили «Милуоки» взять верх над «Голден Стэйт» в НБА
Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра закончилась со счётом 120:110 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Роллинз - 32, Тёрнер - 17, Энтони - 16, Трент-мл. - 13, Портис - 12, Принс - 10, Кузма - 10, Грин - 10, Симс, Харрис, Коффи, Сирис, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Куминга - 24, Батлер - 23, Подзиемски - 9, Хилд - 8, Ричард - 7, Грин - 7, Хорфорд - 3, Сантос - 2, Пэйтон II, Муди, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
В составе победившей команды самым результативным стал защитник Райан Роллинз, набравший 32 очка и отдавший восемь результативных передач. Кроме того, именно его трёхочковый бросок в последнюю минуту принёс команде окончательную победу.
У «Голден Стэйт» лучшим по результативности был защитник Стефен Карри, записавший на свой счёт 37 очков и шесть подборов. Форвард Жонатан Куминга добавил команде 24 очка и также отметился восемью подборами.
