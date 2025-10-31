32 очка Райана Роллинза позволили «Милуоки» взять верх над «Голден Стэйт» в НБА

Сегодня, 31 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра закончилась со счётом 120:110 в пользу домашней команды.

В составе победившей команды самым результативным стал защитник Райан Роллинз, набравший 32 очка и отдавший восемь результативных передач. Кроме того, именно его трёхочковый бросок в последнюю минуту принёс команде окончательную победу.

У «Голден Стэйт» лучшим по результативности был защитник Стефен Карри, записавший на свой счёт 37 очков и шесть подборов. Форвард Жонатан Куминга добавил команде 24 очка и также отметился восемью подборами.