В ночь с 30 на 31 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона‑2025/2026. В рамках регулярного чемпионата состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результаты всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 31 октября:

«Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Мэджик» — 107:123;

«Оклахома‑Сити Тандер» — «Вашингтон Уизардс» — 127:108;

«Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:110;

«Сан‑Антонио Спёрс» — «Майами Хит» — 107:101.

Ранее сообщалось, что российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин стал автором уникального достижения в истории НБА.

