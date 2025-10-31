Результаты игрового дня НБА 31 октября
В ночь с 30 на 31 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона‑2025/2026. В рамках регулярного чемпионата состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результаты всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 31 октября:
«Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Мэджик» — 107:123;
«Оклахома‑Сити Тандер» — «Вашингтон Уизардс» — 127:108;
«Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:110;
«Сан‑Антонио Спёрс» — «Майами Хит» — 107:101.
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 123
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Секстон - 19, Болл - 17, Колкбреннер - 17, Бриджес - 16, Диабате - 10, Манн - 9, Джеймс - 8, Макнили - 6, Нуппель - 5, Коннотон, Пламли, Салон
Орландо Мэджик: Вагнер - 21, Блэк - 20, Банкеро - 20, Да Силва - 19, Картер - 18, Бейн - 9, Битадзе - 6, Джонс - 5, Пенда - 3, Айзек - 2, Робинсон, Ричардсон, Ховард
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Джо - 20, Митчелл - 20, Хартенштайн - 17, Уоллес - 12, Уиггинс - 8, Дорт - 7, Уильямс - 7, Карлсон - 3, Дженг - 2, Янгблад, Карузо
Вашингтон Уизардс: Макколлум - 19, Кулибали - 16, Сарр - 14, Джордж - 12, Джонсон - 10, Кисперт - 8, Багли III - 8, Уитмор - 7, Миддлтон - 6, Вукчевич - 3, Каррингтон - 3, Райли - 2, Джонсон, Шампани, Гилл
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Роллинз - 32, Тёрнер - 17, Энтони - 16, Трент-мл. - 13, Портис - 12, Принс - 10, Кузма - 10, Грин - 10, Симс, Харрис, Коффи, Сирис, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Куминга - 24, Батлер - 23, Подзиемски - 9, Хилд - 8, Ричард - 7, Грин - 7, Хорфорд - 3, Сантос - 2, Пэйтон II, Муди, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 101
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Касл - 21, Васселл - 17, Харпер - 13, Джонсон - 11, Барнс - 10, Маклафлин - 6, Шампани - 2, Брайант, Бийомбо, Гарсия, Миникс, Ингрэм
Майами Хит: Адебайо - 31, Уиггинс - 24, Фонтеккио - 18, Митчелл - 11, Жакез-мл. - 6, Смит - 6, Ларссон - 5, Йович, Уэр, Гарднер, Джонсон, Янг
Ранее сообщалось, что российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин стал автором уникального достижения в истории НБА.
