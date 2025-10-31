Расписание матчей Евролиги на 31 октября

В пятницу, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре встречи. «Чемпионат» представляет расписание предстоящих матчей.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 31 октября (время московское):

21:00. «Монако» — «Панатинаикос»;

22:15. «Олимпиакос» — «Хапоэль» Тель Авив;

22:30. «Партизан» — «Барселона»;

22:30. «Баскония» — «Анадолу Эфес».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает тель-авивский «Хапоэль» (Израиль), в активе которого шесть побед и одно поражение. Вторую строчку занимает «Жальгирис» из Каунаса (Литва) – шесть побед и два поражения. Топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает белградская «Црвена Звезда» (Сербия).

Главные новости дня: