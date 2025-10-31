Скидки
Олимпиакос Пирей — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
22:15 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 31 октября

Расписание матчей Евролиги на 31 октября
В пятницу, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре встречи. «Чемпионат» представляет расписание предстоящих матчей.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 31 октября (время московское):

21:00. «Монако» — «Панатинаикос»;
22:15. «Олимпиакос» — «Хапоэль» Тель Авив;
22:30. «Партизан» — «Барселона»;
22:30. «Баскония» — «Анадолу Эфес».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает тель-авивский «Хапоэль» (Израиль), в активе которого шесть побед и одно поражение. Вторую строчку занимает «Жальгирис» из Каунаса (Литва) – шесть побед и два поражения. Топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает белградская «Црвена Звезда» (Сербия).

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Главные новости дня:

