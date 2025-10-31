Журова — об экстрадиции Касаткина в США: обвинить с нуля не смог бы ни один суд мира

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова дала комментарий по поводу постановления суда Парижа (Франция) экстрадировать баскетболиста Даниила Касаткина в США.

«Франция даже не собиралась обращать внимание на аргументы адвокатов, они просто хотели отправить Касаткина в Америку. К сожалению, как-то помочь нашему баскетболисту в юридическом поле не получится. Хотя бы потому, что у них там другие законы. Кроме того, не будем забывать про договор об экстрадиции между США и Францией. Так что нам бы его в любом случае не отдали. Кто знает, может, Касаткина отправили в Америку, чтоб обменять на кого-то.

Не обошлось ли без политики? Безусловно. Не буду гадать, что у них там в голове, но дыма без огня не бывает. Всё это не просто так. Обвинить с нуля Даниила не смог бы ни один суд мира. Дальше вопрос, как с допингом — случайно или неслучайно, вот это очень важно. Теперь придётся доказывать всё в США, к сожалению. И американцы, судя по всему, хотят какой-то показательный процесс устроить. Жалко парня, но ведь компьютер откуда-то взялся, верно?» — приводит слова Журовой Legalbet.

Напомним, Даниила задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. В США ему грозит 25 лет тюремного заключения. Спортсмен вину отрицает.

