Стал известен новый клуб Ройса Хэмма после ухода из «Локомотива-Кубань»

Американский центровой Ройс Хэмм продолжит карьеру в «Трабзонспоре». О переходе игрока информирует пресс-служба турецкого клуба.

«Добро пожаловать в семью. Наша команда пополнила состав американским центровым Ройсом Хэммом-младшим. Желаем Ройсу успешного сезона», — говорится в сообщении турецкой команды.

Напомним, 27 октября Ройс покинул краснодарский «Локомотив-Кубань», к которому присоединился в межсезонье-2025. За это время американский спортсмен успел принять участие в шести официальных матчах, продемонстрировав следующие статистические показатели: пять очков, 4,8 подбора и 0,7 блок-шота.

