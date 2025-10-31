Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен новый клуб Ройса Хэмма после ухода из «Локомотива-Кубань»

Стал известен новый клуб Ройса Хэмма после ухода из «Локомотива-Кубань»
Комментарии

Американский центровой Ройс Хэмм продолжит карьеру в «Трабзонспоре». О переходе игрока информирует пресс-служба турецкого клуба.

«Добро пожаловать в семью. Наша команда пополнила состав американским центровым Ройсом Хэммом-младшим. Желаем Ройсу успешного сезона», — говорится в сообщении турецкой команды.

Напомним, 27 октября Ройс покинул краснодарский «Локомотив-Кубань», к которому присоединился в межсезонье-2025. За это время американский спортсмен успел принять участие в шести официальных матчах, продемонстрировав следующие статистические показатели: пять очков, 4,8 подбора и 0,7 блок-шота.

Материалы по теме
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги
Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android