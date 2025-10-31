Скидки
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Игрок «Пари НН» Кирилл Попов подарил своё джерси хоккеисту «Торпедо» Богдану Конюшкову

Центровой «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов пригласил хоккеиста нижегородского «Торпедо» Богдана Конюшкова на баскетбольный матч и вручил ему своё джерси. Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

«Кстати, сам Кирилл любит хоккей и часто ходит на домашние матчи «Торпедо», встречали его на играх наших хоккейных друзей?» — говорится в сообщении «Пари Нижний Новгород».

Фото: https://t.me/nn_basket

В настоящий момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету команды одна победа при пяти поражениях. Лидером является казанский УНИКС (шесть побед и одно поражение).

Главные новости дня:

