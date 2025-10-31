Ассоциация игроков НБА отреагировала на решение приостановить выплаты зарплаты Розиру

Ассоциация игроков НБА (NBPA) выразила недовольство решением лиги приостановить выплаты заработной платы разыгрывающему «Майами Хит» Терри Розиру. Об этом говорится в официальном заявлении профсоюза.

«Хотя мы согласны с лигой в том, что сохранение честности игры имеет первостепенное значение, их решение отстранить Терри Розира без сохранения зарплаты противоречит презумпции невиновности и не соответствует условиям нашего коллективного соглашения. Мы намерены оспорить это решение через установленные процедуры», — приводит текст заявления NBPA инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Ранее Чарания утверждал, что Розир не будет получать зарплату в своём «отпуске» из-за следственных действий по делу о ставках на спорт и азартных играх, в котором он проходит в качестве подозреваемого.

