Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Ассоциация игроков НБА отреагировала на решение приостановить выплаты зарплаты Розиру

Ассоциация игроков НБА (NBPA) выразила недовольство решением лиги приостановить выплаты заработной платы разыгрывающему «Майами Хит» Терри Розиру. Об этом говорится в официальном заявлении профсоюза.

«Хотя мы согласны с лигой в том, что сохранение честности игры имеет первостепенное значение, их решение отстранить Терри Розира без сохранения зарплаты противоречит презумпции невиновности и не соответствует условиям нашего коллективного соглашения. Мы намерены оспорить это решение через установленные процедуры», — приводит текст заявления NBPA инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Ранее Чарания утверждал, что Розир не будет получать зарплату в своём «отпуске» из-за следственных действий по делу о ставках на спорт и азартных играх, в котором он проходит в качестве подозреваемого.

Главные новости дня:

