Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Владимир Гомельский оценил старт сезона ЦСКА

Владимир Гомельский оценил старт сезона ЦСКА
Четырёхкратный чемпион СССР по баскетболу, телекомментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением о старте ЦСКА в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Меня расстроило поражение в Перми и огорчил проигрыш от «Меги» [в рамках внутрисезонного турнира]. Однако победа в Санкт-Петербурге над «Зенитом» и феноменальная по качеству защита в матче против УНИКСа порадовали меня. Я уверен, что с таким тренером, как [Андреас] Пистиолис, и с таким желанием большинства игроков ЦСКА будет прибавлять. Поэтому я надеюсь, что ЦСКА не просто дойдёт до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, но и выиграет его», — приводит слова Гомельского ТАСС.

В настоящий момент на счету армейцев в Единой лиге шесть побед при одном поражении. Команда занимает второе место в турнирной таблице. Лидером является казанский УНИКС.

