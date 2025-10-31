«Реал» и «Барселона» всерьёз рассматривают возможность ухода из Евролиги — Gazzetta.gr

Испанские клубы «Реал» и «Барселона» всерьёз рассматривают возможность ухода из Евролиги и участия в Лиге чемпионов ФИБА с сезона-2026/2027. Об этом информирует Gazzetta.gr

По данным издания, клубы находятся в тесном контакте с NBA Europe (европейский проект НБА), где им предлагают гарантированные контракты и финансовые бонусы. Одновременно давление усиливается со стороны остальных акционеров Евролиги, которые требуют от испанских грандов до конца года определиться с подписанием нового 10-летнего соглашения (вместо первоначального срока — июнь 2026-го).

На заседаниях совета лиги «Реал» и «Барселона» всё чаще остаются наблюдателями, а не активными участниками. В ФИБА, напротив, приветствуют возможный переход клубов — их участие способно значительно повысить престиж и коммерческую привлекательность турнира.

Ранее в СМИ сообщалось, что НБА планирует старт своего европейского проекта в сезоне-2027/2028.

