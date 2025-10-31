Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» и «Барселона» всерьёз рассматривают возможность ухода из Евролиги — Gazzetta.gr

«Реал» и «Барселона» всерьёз рассматривают возможность ухода из Евролиги — Gazzetta.gr
Аудио-версия:
Комментарии

Испанские клубы «Реал» и «Барселона» всерьёз рассматривают возможность ухода из Евролиги и участия в Лиге чемпионов ФИБА с сезона-2026/2027. Об этом информирует Gazzetta.gr

По данным издания, клубы находятся в тесном контакте с NBA Europe (европейский проект НБА), где им предлагают гарантированные контракты и финансовые бонусы. Одновременно давление усиливается со стороны остальных акционеров Евролиги, которые требуют от испанских грандов до конца года определиться с подписанием нового 10-летнего соглашения (вместо первоначального срока — июнь 2026-го).

На заседаниях совета лиги «Реал» и «Барселона» всё чаще остаются наблюдателями, а не активными участниками. В ФИБА, напротив, приветствуют возможный переход клубов — их участие способно значительно повысить престиж и коммерческую привлекательность турнира.

Ранее в СМИ сообщалось, что НБА планирует старт своего европейского проекта в сезоне-2027/2028.

Материалы по теме
Яркая статистика Амосова — сигнал для НБА? Наш баскетболист — заметный лидер в Испании
Яркая статистика Амосова — сигнал для НБА? Наш баскетболист — заметный лидер в Испании

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android