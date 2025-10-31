Американец Ксавьер Мун обратился к фанатам «Зенита»

Американский атакующий защитник Ксавьер Мун поблагодарил за поддержку болельщиков «Зенита». В августе этого года пресс-служба сине-бело-голубых сообщала, что американец покинул клуб по окончании срока действия контракта.

«Спасибо большое «СБГ Daily» за интервью, также спасибо всем моим зенитовским болельщикам, надеюсь скоро увидеть всех вас. Скучаю по вам», — приводит слова Муна телеграм-канал «СБГ Daily».

Напомним, Ксавьер присоединился к «Зениту» летом 2024 года. В январе 2025 года американский игрок получил травму правого колена и пропустил остаток сезона.

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м: