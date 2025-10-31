Видео: «Бруклин» устроил для Дёмина и других игроков розыгрыш с «пауком» в коробке

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» показала забавное видео с розыгрышем игроков. Баскетболистам «Бруклина» предложили открыть коробку с «подарком», откуда выскакивал ненастоящий паук.

Когда очередь дошла до Егора Дёмина, россиянин не испугался, отметив, что паук даже не страшный.

«Бруклин» устроил для Дёмина и других игроков розыгрыш с «пауком» в коробке:

Напомним, Дёмин к настоящему моменту принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 7,5 очка, совершал четыре подбора и отдавал 2,5 передачи. Егору сейчас 19 лет.