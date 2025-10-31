Скидки
Партизан Белград — Барселона. Прямая трансляция
Баскетбол

«Пари НН» объявил об уходе американца Шея Гэтлинга

Аудио-версия:
Команда Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» объявила об уходе американского разыгрывающего Шея Гэтлинга.

«Спасибо, Шейн! Баскетбольный клуб и игрок достигли взаимного соглашения о досрочном расторжении контракта», — говорится в сообщении нижегородцев.

Гэтлинг перешёл в «Нижний Новгород» летом нынешнего года, заключив с командой однолетний контракт. В нынешнем сезоне Единой лиги американец принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал два подбора и отдавал 3,3 передачи. Прошлый сезон провёл в чемпионате Венгрии (Лига А), где представлял «Будапешт Хонвед».

В настоящий момент «Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету команды одна победа при пяти поражениях.

